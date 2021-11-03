Джеймс и Бутаев взвесились накануне очного противостояния
Бутаев: «Моя цель – бой с победителем поединка Угас – Станионис»
Чемпион WBA – о турнире в полусреднем дивизионе
10:58
Раджаб Бутаев / Фото - boxingscene.comЧемпион мира по версии WBA в полусреднем дивизионе Раджаб Бутаев (14-0, 11 KO) поделился своими карьерными планами.
Цитирует россиянина boxingscene.com.
«Мне неудобно говорить «нет». Мне нравится принимать любые вызовы, и я хочу драться с Эннисом. Но у нас есть цель, и это – турнир. Я хочу драться с победителем боя Угас – Станионис. Это моя цель, и я с нетерпением жду этого боя. В данный момент мне все равно на все остальное. Трудно предсказать победителя боя Угас – Станионис. Я не люблю делать прогнозы. Угас – очень опытный боксер. Станиониса я знаю очень давно. Он молод и очень силен. Все же думаю, что сильнее окажется Станионис. Думаю, что его молодость, сила и мощь победят опыт Угаса».
Напомним, накануне Бутаев нокаутировал Джамала Джеймса (27-2, 12 KO) и стал новым чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
Как сообщалось ранее, 35-летний кубинец Йорденис Угас (27-4-0, 12 KO) обязан провести защиту против 27-летнего литовца Эймантаса Станиониса (13-0-0, 9 KO).
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