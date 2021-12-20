Фьюри: «Владимир Кличко был хорошим техником, очень умным и грамотным боксером»
«Было бы глупо не тренироваться с лучшим». Экс-самый сильный человек планеты хочет отправиться в лагерь к Фьюри
Также Бьернссон анонсировал следующий поединок
11:34
Фото: Youtube Matt Rhodes Sport
Самый сильный человек планеты 2018 года Хафтор Бьернссон в интервью Behind The Gloves ответил на предложение чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) присоединится к его тренировочному лагерю:
Конечно же я буду в тренировочном лагере Фьюри. Это было бы глупо отказываться от такой возможности. Тайсон – чемпион, он лучший. Если у меня будет возможность учиться у лучшего, я воспользуюсь ею.
Сейчас я готовлюсь к следующему поединку, который должен пройти в 2022 году. Тренируюсь на износ в Шотландии каждый день, остаюсь активным.
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