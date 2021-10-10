Уайлдера отправили в больницу после жесточайшей зарубы с Фьюри
Было эпично, особенно у Фьюри. Как боксеры выходили на третий бой
«Цыганский король» и Деонтей Уайлдер закатили знатную рубку
09:10
Фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).
Вашему внимаю видео того, как боксеры выходили на ринг:
Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде. Он же вел на судейских записках, а также перебивал соперника.
После боя «Цыганский король» отдал должное Уайлдеру, заявив, что их трилогия должна остаться в истории.