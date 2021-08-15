«Было видно, что Хижняк не потрясен, можно было продолжить». Гвоздик – о решении рефери в финале Олимпиады

Еще одно мнение о том нокауте

Эксклюзив Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene Экс-чемпион мира Александр Гвоздик поделился своим мнением о решение рефери остановить бой Александра Хижняка в финале Олимпийских игр и присудить украинцу поражение нокаутом: Ты понял решение судьи в финале? Мне кажется, что де-юре к рефери претензий быть не может, потому что, мне кажется, есть определенный регламент, которому он следовал. К тому же, возможно, он, согласно правилам, защитил боксера, подстраховал, грубо говоря, свою карьеру и свое будущее, но… Де-факто, конечно, было видно, что Саша не был потрясен, можно было продолжить. Тем более, Саша был явным фаворитом и предыдущие два раунда он выиграл. Полное интервью Гвоздика о возвращении, Хижняке и Ломаченко.

Сергей Лукьяненко