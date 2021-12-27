Бывшая претендентка на звание абсолюта: «Головкин все еще остается угрозой для Альвареса»

Наташа Джонас – о самых больших вызовах для Канело

Фото: Marca

Бывшая претендентка на статус абсолютного чемпиона мира Наташа Джонас поделилась мнением о лучшем боксере мира независимо от весовых категорий Сауле Альваресе (57-1-2, 39 КО):

«Канело может сам стать своей самой большой угрозой, если поднимется слишком высоко в весе. Думаю, там он может встретиться с парнями, которые будут для него слишком большими и мощными. Сложно делать ставки против него, но да, есть определенные люди, которые все же опасны для него. Все еще остались вопросы о его первом поединке против Головкина, который завершился вничью. GGG все еще остается угрозой для Альвареса, если Канело решит вернуться в средний вес».

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что в 2022 году Альварес может стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом дивизионе.