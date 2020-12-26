Бывшего соперника Ковнацки застрелили за рулем

Члены семьи Келли-младшего, которые находились в машине, не пострадали

Фото: Mike Stobe

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Американский супертяж Дэнни Келли-младший (10-3-1, 9 KO) был расстрелян в своем внедорожнике. Жена и три ребенка боксера, которые находились в автомобиле, не пострадали, сообщает pgpolice.blogspot.com.

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Происшествие произошло 25 декабря. По данным полиции, возле внедорожника нокаутера остановилась другая машина, водитель которой открыл огонь. В данный момент детективы выясняют подробности инцидента.

Келли-младший известен по поединку с Адамом Ковнацки (20-2, 15 KO), когда поляк выиграл единогласным решением судей.

Промоутер Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) заявил, что Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) не был бы близок к смерти, если бы он занимался организацией его последнего боя.