Бывшие чемпионы мира Рамирес и Педраса договорились о бое

Оба боксера надеются, что поединок станет претендентским

Фото: Bad Left Hook

Бывшие чемпионы мира Хосе Рамирес (26-1, 17 КО) и Хосе Педраса (29-3, 14 КО) договорились о бое, сообщает ESPN.

Поединок состоится 5 февраля на арене Save Mart Center (Фресно, штат Калифорния, США).

Рамирес ранее владел титулами WBC и WBO в первом полусреднем весе. Педраса был чемпионом мира в полулегком и легком дивизионах. Украинским болельщикам бокса он хорошо знаком по бою с Василием Ломаченко, которому проиграл единогласным решением судей.

Оба боксера надеются, что очный поединок выведет их на чемпионский бой в первом полусреднем весе, где сейчас всеми поясами владеет Джош Тейлор.

Впрочем, существует такой вариант, при котором на кону боя Рамирес – Педраса сразу будет стоять один или несколько чемпионских титулов, однако для этого нужно, чтобы Тейлор сменил весовую категорию.