Бывший чемпион крузервейта: «Джошуа может рубануть Усика, но я верю в победу украинца»

Каннингем заявил, что попытка перебоксировать Александра в первом бою была вызовом для Энтони

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Экс-чемпион в первом тяжелом весе Стив Каннингем (30-9-1, 13 KO) понимает, почему Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в первом поединке с Александром Усиком (19-0, 13 KO) пытался перебоксировать одного из лучших боксеров современности:



Я понимаю, что Джошуа пытался сделать в их бою. Он старался боксировать с боксером. Я понимаю это, ведь ты хочешь бросить себе вызов. Джошуа – чемпион, и это то, что мы делаем, – бросаем себе вызовы. Даже там, где этого не стоит делать, где необходимо просто победить. Он бросил себе вызов и боксировал с боксером. Предвижу ли я, что у него будут удачные моменты? Они могут быть. Он может рубануть Усика, в супертяжелом весе всегда есть такая возможность. Но в целом я вижу, что Усик снова победит.

Каннингем также поставил на Усика и в потенциальном бою с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).