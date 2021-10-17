Брэдли: «Возможно, Фьюри окажется слишком большим для Усика»
Бывший чемпион мира намерен выйти на поединок с Усиком
Давид Бенавидес в будущем можем сменить дивизион
16 октября 15:07
Давид Бенавидес / Фото - TwitterБывший чемпион мира по версии WBC во втором среднем дивизионе Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что не против выйти в ринг с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Я бы хотел подраться с Усиком. Возможно, это произойдет в будущем, через 6-7 лет. Если я поднимусь в супертяжелый вес, то все супертяжи будут моей целью. Посмотрим, что произойдет».
Также Бенавидес высказался о реванше между Усиком и Энтони Джошуа.
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