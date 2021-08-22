Бывший чемпион мира: «Не был в восторге, когда увидел бои Усика в супертяжелом весе»

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Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился соображениями о предстоящем бое между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

Потом я увидел его вводный бой в супертяжелом дивизионе, и я не был в восторге.

Усик – хороший боец, отличный любитель – лучше, чем Энтони Джошуа. Но я считаю, Энтони Джошуа будет слишком большим, слишком сильным, слишком резким, слишком агрессивным.

Усик будет зависеть от своего нестандартного стиля. Он попытается сбить с толку Энтони Джошуа, чтобы пройти этот бой. Это нелегкий поединок. Поэтому если кто-нибудь пытается сказать, что это сделанное дело, – это не сделанное дело.

Это сложный бой для Энтони Джошуа. Поэтому Энтони Джошуа нужно убедиться, что он начеку, что он не допускает его недооценки из-за того, что Усик мелкий оппонент.

Ему нужно показать свой авторитет как большого, сильного, быстрого, отличного чемпиона-супертяжа. Делая подобное, я буду ожидать его победы, но это будет тяжелое испытание».