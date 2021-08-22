Бывший чемпион мира: «Не был в восторге, когда увидел бои Усика в супертяжелом весе»
Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился соображениями о предстоящем бое между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):
«Я всегда был большим фаном Энтони Джошуа. Никогда этого не скрывал. И я фан Александра Усика, потому что еще когда он был в крузервейте, я сказал, что этот парень может перейти в супертяжи и оставить о себе огромное впечатление, как Эвандер Холифилд в прошлом.Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры практически не говорят об этом поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что он уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.
Потом я увидел его вводный бой в супертяжелом дивизионе, и я не был в восторге.
Усик – хороший боец, отличный любитель – лучше, чем Энтони Джошуа. Но я считаю, Энтони Джошуа будет слишком большим, слишком сильным, слишком резким, слишком агрессивным.
Усик будет зависеть от своего нестандартного стиля. Он попытается сбить с толку Энтони Джошуа, чтобы пройти этот бой. Это нелегкий поединок. Поэтому если кто-нибудь пытается сказать, что это сделанное дело, – это не сделанное дело.
Это сложный бой для Энтони Джошуа. Поэтому Энтони Джошуа нужно убедиться, что он начеку, что он не допускает его недооценки из-за того, что Усик мелкий оппонент.
Ему нужно показать свой авторитет как большого, сильного, быстрого, отличного чемпиона-супертяжа. Делая подобное, я буду ожидать его победы, но это будет тяжелое испытание».
Напомним, букмекеры обнародовали обновленные коэффициенты на бой Усик – Джошуа.