Бывший чемпион мира не сумел спрогнозировать победителя боя Усик – Джошуа
Бывший чемпион мира в среднем весе Келли Павлик признался, что ему сложно дать прогноз на бой чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):
«Верите вы или нет, но это интересный бой. Я думаю, что это очень интересный поединок. Джошуа – большой, он умеет драться. Мы об этом знаем. Я считаю, что это будет хороший бой, потому что Джошуа увядает в середине поединка – не из-за того, что он тренируется недостаточно упорно, а потому что он генетически такой большой чувак. Его легкие устают не так сильно, как мышцы.
Усик – не маленький парень. Его рост – 195 сантиметров. Его объявляемый рост – 192 сантиметра, но я стоял рядом с ним – там 195 см. Этот парень любит выбрасывать много ударов, и он это делает на протяжении 12 раундов. Если этот бой дойдет до пятого раунда, то будет очень интересным.
Сложно выбрать победителя, потому что это супертяжелый вес. Всегда может произойти что угодно, а Джошуа – такой большой и хороший боец, но, как я сказал, если поединок продлится до пятого раунда, то станет очень интересным».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца даже жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.
Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.