Бывший чемпион мира не сумел спрогнозировать победителя боя Усик – Джошуа

Келли Павлик / Фото: boxanalitika.ru

Бывший чемпион мира в среднем весе Келли Павлик признался, что ему сложно дать прогноз на бой чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):

Усик – не маленький парень. Его рост – 195 сантиметров. Его объявляемый рост – 192 сантиметра, но я стоял рядом с ним – там 195 см. Этот парень любит выбрасывать много ударов, и он это делает на протяжении 12 раундов. Если этот бой дойдет до пятого раунда, то будет очень интересным.

Сложно выбрать победителя, потому что это супертяжелый вес. Всегда может произойти что угодно, а Джошуа – такой большой и хороший боец, но, как я сказал, если поединок продлится до пятого раунда, то станет очень интересным».