Бывший чемпион мира: «Не знаю, сложится ли реванш Ломаченко с Лопесом по-другому. Теофимо станет еще лучше»

Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира Крис Алгиери высказался в интервью Youtube каналу FightHype.com о возможном реванше экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) против абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).



Я знаю о разговорах по поводу травмы плеча, но дело не в этом. Дело в тяжелых контрударах, которые были очень опасными, но не долетали. Они сдерживали агрессивность Ломы в начале поединка.