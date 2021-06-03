Гарсия: «Я не уверен, сможет ли Тейлор победить Кроуфорда. Лучше, чтобы Лопес поднялся к нему»
Бывший чемпион мира: «Не знаю, сложится ли реванш Ломаченко с Лопесом по-другому. Теофимо станет еще лучше»
Алгиери сомневается в необходимости проведения повторного боя
09:42
Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира Крис Алгиери высказался в интервью Youtube каналу FightHype.com о возможном реванше экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) против абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).
Что касается реванша с Лопесом, я не знаю, насколько он сложится по-другому. Я думаю, что Теофимо станет еще лучше, учитывая тот факт, что он сделал в первом бою. Я комментировал тот поединок, и Лопес выглядел феноменально. Он смог контролировать и нейтрализовать Лому.
Я знаю о разговорах по поводу травмы плеча, но дело не в этом. Дело в тяжелых контрударах, которые были очень опасными, но не долетали. Они сдерживали агрессивность Ломы в начале поединка.
Напомним, что 26 июня Ломаченко выйдет в ринг с экс-противником Лопеса Масаеши Накатани (19-1, 13 KO). В поединке с японцем украинец намерен показать, что он лучше Теофимо.
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