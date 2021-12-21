Бриедис: «Верю, что получу бой против Альвареса»
Бывший чемпион мира посоветовал Альваресу согласиться на бой с Джейком Полом
Все дело в финансовой прибыльности подобного поединка
14:27
Фото: CBS Sports
Бывший чемпион мира Ише Смит в Twitter выразил мнение, что абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО) стоило бы задуматься о бое против блогера Джейка Пола (5-0, 4 КО):
«Если честно, я не придавал значения разговорам о Канело со стороны Джейка Пола. Ну на самом ведь деле, что это за ерунда. Но если Канело сможет заработать сотню миллионов за этот поединок, то почему бы ему не воспользоваться этим шансом? Я не буду удивлен, если это дерьмо все-таки произойдет».
Напомним, самым вероятным следующим соперником для Пола является легенда UFC.
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