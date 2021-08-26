Бывший чемпион мира рассказал, как Усик победит Джошуа
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Серхио Мора рассказал, как украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) победит обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):
«Я выберу Александра Усика, потому что у него есть все, что необходимо, чтобы превзойти гиганта, сразить большого парня в супертяжелом весе, ведь он уже делал это.
Если вспомнить Всемирную серию бокса, то там он дрался с Джо Джойсом. Рост Джойса – два метра, он намного больше, чем Энтони Джошуа, но Усик смог победить его и справиться с ним.
У него есть олимпийская база, он уже дрался с большими соперниками и гигантами. У Усика есть работа ног, он знает, как быть неуловимым, как использовать углы, как драться в стойке левши, как разобрать оппонента на две части, как удержать бой в центре ринга.
Если вернуться в прошлое, то это напоминает мне историю еще одного гиганта, который был непобежденным, с рекордом 27-0, 27 нокаутов, с ростом 207 сантиметров. Это был Виталий Кличко.
Кто его победил? Крис Берд с ростом 186 см. Кстати, тоже левша и олимпиец. Как он это сделал? Совершив именно то, о чем я говорил.
Переведя бой во вторую половину, заклевав его, разобрав на две части, заставив разочароваться, измотав более крупного бойца.
Именно так ты кладешь на лопатки гиганта – двигаешься в сторону, используешь углы и не стоишь перед ним».
Напомним, в бою Кличко – Берд Виталий лидировал на судейских записках, но после девятого раунда отказался продолжать поединок из-за травмы плеча, которая могла поставить крест на его дальнейшей карьере.
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.
Ранее букмекеры обнародовали обновленные коэффициенты на бой Усик – Джошуа.
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