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Бывший чемпион мира рассказал, как Усик победит Джошуа

Серхио Мора привел в пример поединок Виталия Кличко против Криса Берда
Бокс Профессиональный бокс
11:19
Бывший чемпион мира рассказал, как Усик победит Джошуа
Фото: Facebook Александра Усика

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Серхио Мора рассказал, как украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) победит обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Я выберу Александра Усика, потому что у него есть все, что необходимо, чтобы превзойти гиганта, сразить большого парня в супертяжелом весе, ведь он уже делал это.

Если вспомнить Всемирную серию бокса, то там он дрался с Джо Джойсом. Рост Джойса – два метра, он намного больше, чем Энтони Джошуа, но Усик смог победить его и справиться с ним.

У него есть олимпийская база, он уже дрался с большими соперниками и гигантами. У Усика есть работа ног, он знает, как быть неуловимым, как использовать углы, как драться в стойке левши, как разобрать оппонента на две части, как удержать бой в центре ринга.

Если вернуться в прошлое, то это напоминает мне историю еще одного гиганта, который был непобежденным, с рекордом 27-0, 27 нокаутов, с ростом 207 сантиметров. Это был Виталий Кличко.

Кто его победил? Крис Берд с ростом 186 см. Кстати, тоже левша и олимпиец. Как он это сделал? Совершив именно то, о чем я говорил.

Переведя бой во вторую половину, заклевав его, разобрав на две части, заставив разочароваться, измотав более крупного бойца.

Именно так ты кладешь на лопатки гиганта – двигаешься в сторону, используешь углы и не стоишь перед ним».


Напомним, в бою Кличко – Берд Виталий лидировал на судейских записках, но после девятого раунда отказался продолжать поединок из-за травмы плеча, которая могла поставить крест на его дальнейшей карьере.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе УсикаЭдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.

Ранее букмекеры обнародовали обновленные коэффициенты на бой Усик – Джошуа.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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