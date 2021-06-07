Бывший чемпион мира: «В наши дни деньги важнее наследия. Пол против Мейвезера – дер*мово для бокса»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 1
Сегодня 6
Завтра 8
Хоккей (3 события из 3) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
15:15 США - Германия 6:1 Окончен
20:15 Финляндия - Канада 2:3 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:15 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 4:1 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 115:107 Окончен
20:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 124:128 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 126:111 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:92 Окончен
Теннис (6 событий из 31) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:25 Стефанос Циципас - Пабло Каррено-Буста 3:0 Окончен
16:00 Кристиан Гарин - Даниил Медведев 0:3 Окончен
22:00 Александер Зверев - Кей Нишикори 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Виктория Азаренко - Анастасия Павлюченкова 1:2 Окончен
18:45 Серена Уильямс - Елена Рябыкина 0:2 Окончен
WTA 2021 (Nottingham, Great Britain)
Календарь Таблица
16:55 Анастасия Гасанова - Катерина Козлова 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 1) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
22:00 Марта Костюк - Ига Святек 0:0 1-й сет
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:00 Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс 5:1 Окончен
03:30 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 5:1 Окончен
Теннис (4 события из 37) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:10 Новак Джокович - Lorenzo Musetti 1:0 Окончен
18:25 Рафаэль Надаль - Jannik Sinner 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:55 Софиа Кенин - Мария Саккари 0:2 Окончен
22:00 Марта Костюк - Ига Святек 0:0 1-й сет
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
03:00 Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Теннис (4 события из 52) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
17:00 Александер Зверев - Alejandro Davidovich Fokina -:- Запланирован
22:00 Стефанос Циципас - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:15 Елена Рябыкина - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
WTA 2021 (Nottingham, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Катерина Козлова - Мэдисон Бренгл -:- Запланирован

Бывший чемпион мира: «В наши дни деньги важнее наследия. Пол против Мейвезера – дер*мово для бокса»

Хаттон поддал критике выставочный поединок
Бокс Профессиональный бокс
22:10
Бывший чемпион мира: «В наши дни деньги важнее наследия. Пол против Мейвезера – дер*мово для бокса»
Логан Пол против Мейвезера / Фото: Showtime

Экс-чемпион мира Рикки Хаттон в своем Instagram опубликовал гневный пост после выставочного поединка Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) против блогера Логана Пола (0-1):

Что это, черт побери, было? Куда подевались дни, когда боксеры были готовы поставить на кон жизни, чтобы попытаться стать лучшими или хотя бы подраться с лучшими? Теперь боксеры вызывают ютуберов, поскольку в наше время это приносит больше всего денег, так мы живем в мире социальных сетей.

Я могу смириться с выставочным поединком вроде Майк Тайсон – Рой Джонс, боем двух легенд нашего спорта. Но как величайший боец нашего времени, который только недавно завершил карьеру, может драться против человека, вышедшего в ринг только из-за количества подписчиков, а не из-за того, кого он победил перед этим?

Деньги важны, поэтому мы переходим из любителей в профессионалы. Но в наши дни деньги кажутся более важными, чем наследие. Что касается Флойда и Логана, то каждому свое. Желаю удачи обоим. По моему личному мнению, это было дер*мово для бокса.

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Флойд Мейвезер Логан Пол

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сехудо вызвал Мейвезера на боксерский поединок
Сехудо вызвал Мейвезера на боксерский поединок
MMA
17:58
Мейвезера на ринге мы больше не увидим. Флойд окончательно уходит из бокса
Мейвезера на ринге мы больше не увидим. Флойд окончательно уходит из бокса
Бокс Профессиональный бокс
16:58
Экс-чемпион мира: «Логан Пол убьет Макгрегора в боксерском поединке»
Экс-чемпион мира: «Логан Пол убьет Макгрегора в боксерском поединке»
Бокс Профессиональный бокс
16:15
Экс-чемпион мира о бое Мейвезер – Пол: «Не хотел просыпаться и смотреть, извините, эту порнуху»
Экс-чемпион мира о бое Мейвезер – Пол: «Не хотел просыпаться и смотреть, извините, эту порнуху»
Бокс Профессиональный бокс
16:08
Костя Цзю «Мейвезеру до одного места, повлияет ли бой с Полом на уважение к нему со стороны коллег»
Костя Цзю «Мейвезеру до одного места, повлияет ли бой с Полом на уважение к нему со стороны коллег»
Бокс Профессиональный бокс
15:48
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
14:50

Новости: Бокс

Бывший чемпион мира: «В наши дни деньги важнее наследия. Пол против Мейвезера – дер*мово для бокса»
Бывший чемпион мира: «В наши дни деньги важнее наследия. Пол против Мейвезера – дер*мово для бокса»
Профессиональный бокс
22:10
Экс-чемпион мира: «Фьюри окончательно уничтожит Уайлдера»
Экс-чемпион мира: «Фьюри окончательно уничтожит Уайлдера»
Профессиональный бокс
20:40
Буценко проиграл в полуфинале турнира в Париже
Буценко проиграл в полуфинале турнира в Париже
Аматорский бокс
20:33
Баду Джек идет за третьим поясом в тяжелый вес
Баду Джек идет за третьим поясом в тяжелый вес
Профессиональный бокс
19:57
Джейк Пол угрожает убить Вудли
Джейк Пол угрожает убить Вудли
Профессиональный бокс
19:48
Уоррен: «Если Джошуа победит Усика, то они с Фьюри смогут провести бой, который хочет увидеть весь мир»
Уоррен: «Если Джошуа победит Усика, то они с Фьюри смогут провести бой, который хочет увидеть весь мир»
Профессиональный бокс
19:20
Уоррен: «Если Уайлдер не достанет одну из своих бомб, у него нет никаких шансов в бою с Фьюри»
Уоррен: «Если Уайлдер не достанет одну из своих бомб, у него нет никаких шансов в бою с Фьюри»
Профессиональный бокс
17:59
Фрэмптон: «Надеюсь, Джошуа победит Усика, а Фьюри – Уайлдера, и мы увидим бой больших парней»
Фрэмптон: «Надеюсь, Джошуа победит Усика, а Фьюри – Уайлдера, и мы увидим бой больших парней»
Профессиональный бокс
16:59
Мейвезера на ринге мы больше не увидим. Флойд окончательно уходит из бокса
Мейвезера на ринге мы больше не увидим. Флойд окончательно уходит из бокса
Профессиональный бокс
16:58
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
11:28
5
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00