Бывший чемпион мира: «В наши дни деньги важнее наследия. Пол против Мейвезера – дер*мово для бокса»

Логан Пол против Мейвезера / Фото: Showtime

Экс-чемпион мира Рикки Хаттон в своем Instagram опубликовал гневный пост после выставочного поединка Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) против блогера Логана Пола (0-1):



Я могу смириться с выставочным поединком вроде Майк Тайсон – Рой Джонс, боем двух легенд нашего спорта. Но как величайший боец нашего времени, который только недавно завершил карьеру, может драться против человека, вышедшего в ринг только из-за количества подписчиков, а не из-за того, кого он победил перед этим?

Деньги важны, поэтому мы переходим из любителей в профессионалы. Но в наши дни деньги кажутся более важными, чем наследие. Что касается Флойда и Логана, то каждому свое. Желаю удачи обоим. По моему личному мнению, это было дер*мово для бокса.