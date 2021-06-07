Бывший чемпион мира: «В наши дни деньги важнее наследия. Пол против Мейвезера – дер*мово для бокса»
Экс-чемпион мира Рикки Хаттон в своем Instagram опубликовал гневный пост после выставочного поединка Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) против блогера Логана Пола (0-1):
Что это, черт побери, было? Куда подевались дни, когда боксеры были готовы поставить на кон жизни, чтобы попытаться стать лучшими или хотя бы подраться с лучшими? Теперь боксеры вызывают ютуберов, поскольку в наше время это приносит больше всего денег, так мы живем в мире социальных сетей.
Я могу смириться с выставочным поединком вроде Майк Тайсон – Рой Джонс, боем двух легенд нашего спорта. Но как величайший боец нашего времени, который только недавно завершил карьеру, может драться против человека, вышедшего в ринг только из-за количества подписчиков, а не из-за того, кого он победил перед этим?
Деньги важны, поэтому мы переходим из любителей в профессионалы. Но в наши дни деньги кажутся более важными, чем наследие. Что касается Флойда и Логана, то каждому свое. Желаю удачи обоим. По моему личному мнению, это было дер*мово для бокса.
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
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