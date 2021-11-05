Бывший чемпион UFC был близок к бою с Кличко

Менеджеры бойца даже связывался с промоутерами украинца

Фото: MMA Fighting

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал, что в начале 2010-х годов был близок к бою против тогдашнего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко:

«То, что сделали Мейвезер с Макгрегором три года назад, я должен был сделать в 2009-м или 2010-м году с Владимиром Кличко. Предварительно мой менеджер по боксу разговаривал с компанией Кличко, чтобы мне набили боксерский рекорд. Сделали бы где-то 10 боев, а потом за большие бабки мы бы подрались против Кличко».

Именно в это время у Орловского произошла серия из четырех поражений из-за чего, вероятно, и сорвались планы команды белоруса.

Сейчас Орловскому 42 года. Недавно он вышел на второе место по количеству побед в UFC.