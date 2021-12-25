Бывший лидер рейтинга WBO из Украины рассказал, почему уходил из бокса на шесть лет

Александр Спирко не имеет поражений на профессиональном ринге

Фото: K2 Promotions

Украинский боксер первого среднего веса Александр Спирко (21-0, 12 КО) в середине десятых был первым номером рейтинга WBO и мог претендовать на бой за звание чемпиона мира, но внезапно ушел из бокса на шесть лет.

В недавнем интервью XSPORT.ua 32-летний боец рассказал, с чем была связана столь длительная пауза в профессиональной карьере:

«Нет, пауза не из-за войны произошла. Вообще не из-за этого. Я после ее начала ездил пару раз в Донецк. Там жизнь на 20 лет назад ушла. По-другому все стало. Сейчас я в Киеве живу. Но так получилось, что я отбоксировал. Потом затяжная пауза была, потом родился сын – и все, с боксом закончилось. У нас семья неполная, поэтому мы с моим отцом занимались сыном моим. Его мать, она родила и отказалась от ребенка. Она не хотела его вообще рожать. Так получилось, что девочка забеременела. Ей было 20 лет. Она неделю побыла с ним и написала отказ от материнства. У меня не было такого, чтобы я принимал решение уходить. Я все время думал, что вот-вот вернусь, все начнется заново. Я не прекращал, не думал, что больше боксировать не буду – знал, что рано или поздно еще будем боксировать. Скучал по боксу, понимал, что самое ценное уходит – время. Это не нравилось мне. Но если так, то значит так».

Напомним, 18 декабря 2021 года Спирко вернулся в бокс, уверенно победив соперника в андеркарде у Дениса Беринчика.