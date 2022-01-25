Бывший менеджер Вл. Кличко назвал самый красивый нокаут в карьере украинца

Бернд Бенте – о самых ярких боях «Доктора стального молота»

Фото: That's why MMA

Бернд Бенте, бывший менеджер Владимира Кличко, считает, что самый яркий нокаут в карьере украинца случился в бою против болгарина Кубрата Пулева (28-2, 14 КО), который состоялся 15 ноября 2014 года.

Об этом Бенте рассказал, когда вспоминал самые яркие бои «Доктора стального молота»:

«Это победа в объединительном поединке над Дэвидом Хэем, разгромный выигрыш у Александра Поветкина в Москве. Лично для меня таковым стал и нокаут, в который Влад отправил Пулева. Из-за враждебных высказываний болгарина, но еще и потому, что для меня он стал самым красивым от Кличко».

Видео нокаута в бою Кличко – Пулев:

Накануне Кличко-младший анонсировал возможно возобновление карьеры, а мы уже подыскали ему идеальный вариант для камбека.