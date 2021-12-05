Бывший покровитель Гассиева считает, что время Мурата ушло

Умар Кремлев отреагировал на новую травму российского боксера

Фото: Instagram Гассиева

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев отреагировал на травму российского супертяжеловеса Мурата Гассиева (28-1, 21 КО), из-за которой тот вынужден был сняться с боя против Андрея Руденко (34-5, 20 КО):

«Твое время ушло, брат».

У этой истории очень интересный контекст. Не спроста в заголовке Кремлев был назван бывшим покровителем Гассиева. Дело в том, что несколько лет назад, когда в тяжелом весе проводился первый сезон Всемирной боксерской суперсерии, Кремлев был президентом Федерации бокса России и всячески содействовал продвижению Мурата. Во многом именно Кремлев сумел сделать так, чтобы бой Гассиева против Александра Усика прошел в Москве.

Напомним, украинец тогда деклассировал россиянина, а Кремлев практически сразу после боя заявил, что боксеры обязательно проведут реванш.