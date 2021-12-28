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Бывший соперник Альвареса: «Не вижу никакого резона в попытке покорить крузервейт»

Чавес-младший считает, что Канело уже вписал себя в историю
Бокс Профессиональный бокс
12:00
Бывший соперник Альвареса: «Не вижу никакого резона в попытке покорить крузервейт»
Фото: Bleacher Report

Бывший чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший (53-6-1, 34 КО) поделился мнением о решении лучшего боксера мира независимо от весовых категорий Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) попытаться стать чемпионом мира в тяжелом весе:

«Он и так великий боец. Один из величайших. Не вижу никакого резона в попытке покорить крузервейт. Он взял все четыре титула в одном весе и стал абсолютом. Этим он уже застолбил за собой место в истории. Так какой смысл от покорения еще одной весовой категории в поединке с чуваком, у которого нет ни единого шанса?

Как становятся величайшими? Двигаясь постепенно, шаг за шагом. Берут новые титулы, побеждают сильнейших. А этот парень, этот Илунга Макабу, он не ровня Канело, хоть и намного больше».


6 мая 2017 года Чавес в одностороннем бою уступил Альваресу единогласным решением судей.

Ожидается, что весной 2022 года Канело подерется против обладателя титула WBC в тяжелом весе, которым на тот момент будет владеть или Илунга Макабу, или Табисио Мчуну.

Источник: Вринге Сергей Остапенко
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Хулио Сезар Чавес-младший Сауль Альварес

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