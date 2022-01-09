Бывший соперник Фьюри: «В бою Тайсона против Усика поставлю деньги на Александра»

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Американский боксер Стив Каннингем (30-9-1, 13 КО) заявил, что если в супертяжелом весе состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), то он поставит деньги на украинца:

Усик и его команда очень сильные, мощные и умные. Я не думаю, что они позволят Фьюри удерживать Александра и наваливаться на него. Я считаю, что он будет на ходу – движение, движение, движение. Его леворукость создаст Фьюри проблемы.

Я поставлю деньги на Усика в этом бою. Я не говорю, что Усик разберется с Фьюри, хотя я так считаю. Но Тайсон как Флойд Мейвезер в плане умения приспосабливаться. Фьюри адаптируется к своему сопернику. Мы видели, что он сделал со мной. Фьюри переключил передачи. Было это в рамках правил или нет, но рефери ничего не сказал, так что надо продолжать. Он переключил передачи со мной и нокаутировал меня. Фьюри сделал то, что нужно для победы. Я вижу, что в бою с Усиком он будет делать то же самое».