Бывший соперник Фьюри: «В бою Тайсона против Усика поставлю деньги на Александра»
Американский боксер Стив Каннингем (30-9-1, 13 КО) заявил, что если в супертяжелом весе состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), то он поставит деньги на украинца:
«Если бой Фьюри – Усик состоится, я поставлю свои деньги на Александра, поскольку он будет большим андердогом. Я верю, что он может победить Фьюри. Почему? Потому что мы с ним примерно одинаковых габаритов – 192 сантиметра, крузеры. Усик весит около 99,5-100 кг. Он довольно хорош с этим весом, ведь победил Джошуа.
Усик и его команда очень сильные, мощные и умные. Я не думаю, что они позволят Фьюри удерживать Александра и наваливаться на него. Я считаю, что он будет на ходу – движение, движение, движение. Его леворукость создаст Фьюри проблемы.
Я поставлю деньги на Усика в этом бою. Я не говорю, что Усик разберется с Фьюри, хотя я так считаю. Но Тайсон как Флойд Мейвезер в плане умения приспосабливаться. Фьюри адаптируется к своему сопернику. Мы видели, что он сделал со мной. Фьюри переключил передачи. Было это в рамках правил или нет, но рефери ничего не сказал, так что надо продолжать. Он переключил передачи со мной и нокаутировал меня. Фьюри сделал то, что нужно для победы. Я вижу, что в бою с Усиком он будет делать то же самое».
В 2013 года, когда Фьюри еще находился в статусе проспекта, Каннингем едва не нокаутировал его: во втором раунде американец отправил «Цыганского короля» в тяжелый нокдаун, однако Тайсон восстановился, а затем сам удосрочил Каннингема.
Видео нокдауна:
Ожидается, что бой Усик – Фьюри может состояться во второй половине 2022 года, однако для этого украинцу необходимо в реванше победить Энтони Джошуа, а Фьюри провести удачную защиту пояса WBC.