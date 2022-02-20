Бывший соперник Кличко Вах досрочно проиграл проспекту из России

Арсланбек Махмудов нокаутировал поляка в шестом раунде

В Монреале, Канада, состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились бывший претендент на титулы чемпиона мира в супертяжелом весе Мариуш Вах (36-8, 19 КО) и проспект из России Арсланбек Махмудов (14-0, 14 КО).

До шестого раунда поединок проходил с переменным успехом, но с небольшим преимуществом Махмудова. В шестой трехминутке россиянин отправил поляка в нокдаун, тот поднялся, выглядел не очень и рефери остановил бой.

В 2011 году Вах, будучи непобежденным проспектом, дрался с Владимиром Кличко за пояса чемпиона мира WBA, WBO, IBF, однако уступил разгромным судейским решением (119:109, 120:107, 120:107).