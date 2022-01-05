Экс-соперник Ломаченко назвал украинца лучшим легковесом современности
Бывший соперник Ломаченко: «Хочу увидеть бой украинца с абсолютным чемпионом»
Кролла считает, что время «Хай-Тека» подходит к концу
14:23
Фото: Top Rank
Экс-соперник Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Энтони Кролла в интервью Boxing Social рассказал, кого хочет видеть следующим соперником абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO):
Я хочу увидеть бой Камбососа с Ломаченко. Я думаю, Василий немного зол, ведь хотел драться с «Четырьмя королями» (Хэйни, Райан Гарсия, Дэвис, Лопес). У Ломаченко осталось немного времени, поэтому я бы хотел увидеть этот поединок. Думаю, это сражение будет захватывающим.
Также Кролла заявил, что Ломаченко – №1 в дивизионе.