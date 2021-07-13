Бывший соперник Усика: «К шестому раунду Александр будет вести по очкам, но потом Джошуа начнет его потрясать»

Александр Усик / Фото: Sky Sports

Бывший соперник Александра Усика (18-0, 13 KO) Тони Белью (30-3-1, 20 KO) в интервью ютуб-каналу DAZN Boxing дал неутешительный для украинца прогноз на поединок с обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Я считаю, что Джошуа победит, но не поймите меня неправильно, ведь это будет очень тяжелый бой. Теперь он будет еще тяжелее, поскольку к Усику присоединился Анатолий Ломаченко.