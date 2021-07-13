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Бывший соперник Усика: «К шестому раунду Александр будет вести по очкам, но потом Джошуа начнет его потрясать»

Белью уверен в победе британца в непростом поединке
Бокс Профессиональный бокс
18:41
Бывший соперник Усика: «К шестому раунду Александр будет вести по очкам, но потом Джошуа начнет его потрясать»
Александр Усик / Фото: Sky Sports

Бывший соперник Александра Усика (18-0, 13 KO) Тони Белью (30-3-1, 20 KO) в интервью ютуб-каналу DAZN Boxing дал неутешительный для украинца прогноз на поединок с обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):

Джошуа – боец, который может сблизиться с Усиком и оставаться там. Александр не сможет уйти от него, но Джошуа понадобится время, чтобы подобраться к нему и остаться на одном месте. Я думаю, необходимо четыре-пять, возможно шесть раундов, чтобы Джошуа начал потрясать Усика чистыми комбинациями из двух-трех ударов. Мне кажется, что на тот момент Энтони даже может уступать по очкам. Но я думаю, что Джошуа догонит Усика где-то в шестом раунде или позже.

Я считаю, что Джошуа победит, но не поймите меня неправильно, ведь это будет очень тяжелый бой. Теперь он будет еще тяжелее, поскольку к Усику присоединился Анатолий Ломаченко.

«I’m very full». Иностранные СМИ посмеялись над последней публикацией Усика в Instagram.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Тони Белью

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