Бывший соперник Усика: «Джошуа мог очень легко победить украинца»
Бывший соперник чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Чазз Уизерспун в интервью порталу The Sun рассказал об ошибках Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в поединке с украинцем.
«Я уверен, что бой с Энди Руисом был для Джошуа более тяжелым. С Усиком было попроще. Возможно, он почувствовал, что этот бой пройдет легко, а Усик дал ему более тяжелый отпор.
Думаю, что Джошуа мог очень легко победить Усика. Энтони нужно было лишь обратиться к человеку, который покажет основы защиты. Джошуа нужно было работать над правой рукой. Мне сложно объяснить, но я могу показать ему это на практике.
Не знаю причин, но либо Джошуа не хватило уверенности, либо он чувствовал, что это будет легкий для него бой. Усик вышел драться. Джошуа готовился к левше и использовал правую руку, но нужно намного больше, чем просто бить справа. Ему нужно было уходить от джеба, от правой руки левши. Отойди и наступай».
Как сообщалось, непобежденный кубинский проспект готов выйти в ринг против Усика.
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