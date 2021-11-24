Бывший соперник Усика: «Джошуа мог очень легко победить украинца»

Александр Усик / Фото: matchroom boxing

Бывший соперник чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Чазз Уизерспун в интервью порталу The Sun рассказал об ошибках Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в поединке с украинцем.



Думаю, что Джошуа мог очень легко победить Усика. Энтони нужно было лишь обратиться к человеку, который покажет основы защиты. Джошуа нужно было работать над правой рукой. Мне сложно объяснить, но я могу показать ему это на практике.

Не знаю причин, но либо Джошуа не хватило уверенности, либо он чувствовал, что это будет легкий для него бой. Усик вышел драться. Джошуа готовился к левше и использовал правую руку, но нужно намного больше, чем просто бить справа. Ему нужно было уходить от джеба, от правой руки левши. Отойди и наступай».