Бывший соперник Усика хочет стать тренером Джошуа

Этого боксера украинец избил, но не сумел нокаутировать

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 KO) заявил, что хотел бы стать тренером Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), чтобы помочь ему качественного подготовиться к реваншу против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО). Слова Хантера приводит Sky Sports:

«Я бы хотел быть тренером Джошуа. Думаю, что мог бы научить его многим вещам, многое ему показать. Конечно, Джошуа – боец, но мне кажется, что он не знает законов боя. Он знает правила, но не знает, как применять законы. Многие из этих ребят могут использовать в качестве примера Андре Уорда. Он был не самым талантливым бойцом, но очень хорошим стратегом. Бой с Усиком стал уроком для Джошуа. Энтони продолжает развиваться после Олимпиады. Он становится только лучше. Я думаю, Энтони хорошо себя покажет. Для него это хорошая возможность взять реванш».

В 2017 году Усик выиграл у Хантера еще в рамках тяжелого веса. Тогда украинец едва не нокаутировал американца в 12-м раунде, но Хантер дожил до гонга.

Сейчас Майкл надеется, что ему удастся заполучить реванш против Усика.

Напомним, второй бой Усик – Джошуа состоится в марте и, возможно, пройдет в Киеве.