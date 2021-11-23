Бывший соперник Усика попытается сорвать бой Альвареса и Макабу

Мчуну является главным претендентом на титул, но его решили оставить в стороне





Сауль Альварес / Фото: USA Today

Обязательный претендент на титул WBC в тяжелом весе Табису Мчуну (23-5, 13 КО) попытается сорвать звездный бой мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) и чемпиона Илунги Макабу (28-2, 25 КО). Об этом сообщил портал boxingscene.com со ссылкой на тренера Мчуну Шона Смита.



«Мы являемся обязательными претендентами для Илунги. Макабу обязан провести защиту против Мчуну. Его промоутер Дон Кинг так и не предложил дату и место боя. И сейчас на конгрессе WBC менеджер и тренер Канело сделал запрос на бой с Макабу, и потом это одобрили. Мы не возьмем отступные, поскольку хотим драться с Илунгой и завоевать титул WBC. Канело намерен биться с Макабу в мае, но перед этим Илунга должен решить вопросы с Мчуну».

Напомним, ранее Макабу заявил о готовности провести бой с Альваресом даже в Мексике.