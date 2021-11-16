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Бывший соперник Виталия Кличко может подраться с Хьюи Фьюри

У британца считают, что ему пора выходить на новый уровень
Бокс Профессиональный бокс
08:27
Бывший соперник Виталия Кличко может подраться с Хьюи Фьюри
Хьюи Фьюри / Фото: Matchroom

Бен Шалом из промоутерской организации BOXXER сообщил, что брат чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Хьюи Фьюри (26-3, 15 KO) проведет бой в следующем году с более именитым соперником.

Слова Шалома приводит Sky Sports:

Питер Фьюри хочет видеть соперником Хьюи Арреолу. И мы думаем, что это невероятный бой. Крис Хорошо себя проявил в бою с Энди Руисом. Мы считаем, что для Хью пришла пора подняться на следующую ступень после шикарной победы над Хаммером. Вы увидите его в больших поединках. Надеемся, что следующим соперником будет американец, и мы надеемся выхватить Арреолу.

Напомним, что после победы над Кристианом Хаммером (26-8, 16 KO) одним из возможных следующих оппонентов рассматривался Дерек Чисора (32-11, 23 KO).

Олег Шумейко-младший
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