Бывший спарринг-партнер Джошуа: «Впереди у Энтони очень непростое решение»

Фрейзер Кларк – о том, стоит ли бывшему чемпиону менять команду

Фото: Sky Sports

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в супертяжелом весе Фрейзер Кларк поделился мнением о том, стоит ли бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) менять тренера.

Кларк не единожды был спарринг-партнером Джошуа, а также работал под руководством нынешнего тренера Энтони Роба Маккракена:

«Энтони и Роб – взрослые мужики, сами разберутся. Они оба давно в боксе. Считаю Маккракена одним из лучших людей, которых я когда-либо встречал в спорте. Он не из тех, кто афиширует все свои деяния. Но я-то знаю, сколько он сделал лично для меня, других бойцов и страны. Мне кажется, он из тех, кто стремится всем помочь. Великий тренер и великая личность. Джошуа сейчас уже достиг определенного уровня. Впереди у него очень непростое решение. Ему стоит принять решение, которое будет самым лучшим для его карьеры. И если он чувствует, что ему реально нужны эти изменения, то, считаю, их нужно сделать. А если он считает, что нужно изменить что-то внутри себя, то так он и поступит. Было бы круто, если бы они оба вернулись в Шеффилд – хотел бы с ними поработать».

Джошуа и сам еще не определился, стоит ли ему менять тренера. Ранее он побывал в США, где посетил несколько залов известных специалистов, но о начале сотрудничества с новым тренером не объявлял.

Недавно Джошуа дал большое интервью, в котором говорил о реванше с Александром Усиком – главные тезисы британца читайте в нашем материале.