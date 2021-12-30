Экс-чемпион мира: «Усик – лучший талант в супертяжелом весе»
Бывший тренер Белью верит, что Джошуа может побить Усика и Фьюри
Колдуэлл считает, что Энтони способен стать лучшим в хэвивейте
17:59
Энтони Джошуа / Фото: Twitter
Бывший тренер Тони Белью Дэйв Колдуэлл в колонке на Sky Sports не стал списывать со счетов Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
У Джошуа есть преданность делу и образ мышления, чтобы взять вернуться на вершину хэвивейта, но предстоит много работы. Два топа сейчас на его пути – Усика и Фьюри. Если Энтони хочет стать лучшим супертяжем, ему нужно покорить эту большую гору.
Сможет ли он это сделать? Да. Если он сможет справится с поражением от украинца, взять у Александра реванш, а после и одолеть Тайсона – AJ станет абсолютной легендой британского бокса в «королевском» дивизионе.
Другие эксперты в незамедлительном реванше отдают предпочтение украинцу.