«Я б**ть просто хочу ебу**ю войну». У боя Фьюри – Усик еще одна преграда
Бывший тренер Фьюри подсказал Тайсону, как победить Усика
Дэвисон считает, что «Цыганский король» должен наседать на украинца
15:59
Фото: XSPORT
Бывший тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Бен Дэвисон высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира между «Цыганским королем» и Александром Усиком (19-0, 13 KO). Слова специалиста приводит mirror.co.uk:
Фьюри весьма универсален. Исход боя зависит от того, в каком состоянии он подойдет к бою. Это и делает поединок таким интригующим.
Я думаю, что Тайсону стоит насесть на Усика, а не боксировать на задней ноге. Я считаю, что на украинца надо напирать.
Отметим, что появилась еще одна проблема для организации важнейшего боя «королевского» дивизиона.
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