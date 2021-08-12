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Бывший тренер Гассиева и Головкина не оставляет Усику шансов в бою с Джошуа

Абель Санчес считает, что у украинца нет достаточной мощи для победы над британцем
Бокс Профессиональный бокс
11:48
Бывший тренер Гассиева и Головкина не оставляет Усику шансов в бою с Джошуа
Фото: Hannibal Boxing

Известный тренер Абель Санчес поделился мнением о бое Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Усик дрался на моих глазах 12 раундов (против Мурата Гассиева, – прим.), так что я знаю, что он отличный боец. Усик обладает замечательным арсеналом, но я не думаю, что у него есть мощь и удар, чтобы справиться с таким большим парнем, как Джошуа. Я считаю, что Энтони Джошуа тоже хороший боец.

Я думаю, что Джошуа победит. Считаю, что он окажется Усику не по зубам. Возможно, это будет 12-раундовый поединок, потому что Усик никогда не позволит серьезно по нему попасть. Однако бой пройдет в Англии, так что преимущество на стороне Джошуа».


Санчес – бывший тренер Мурата Гассиева, который разгромно проиграл Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца даже жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.

Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.



Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 1

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12 августа 2021г. 12:11
Ви краще моліться за те,щоб цей бій відбувся взагалі.А то ,як завжди за тиждень до бою-той всрався,той м'язи потягнув і т.д
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