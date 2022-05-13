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Смешанные единоборства. Combate Global 6

Бывший тренер Головкина: «Есть два отличных боя для Альвареса»

Абель Санчес считает, что Канело следует либо провести реванш с Дмитрием Биволом, либо третий бой с GGG
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 10:10
Бывший тренер Головкина: «Есть два отличных боя для Альвареса»
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Абель Санчес, бывший тренер объединенного чемпиона мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO), считает, что после поражения от обладателя титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO) следует либо провести реванш с россиянином, либо третий бой с казахстанским ветераном.

Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я не думал, что стиль Бивола позволит победить Канело, но, безусловно, я ошибался. Я считаю, что ввиду того, каким бойцом является Канело и как он относится к боксу, он выйдет на реванш. Мне кажется, он вернется, попытается выяснить, что пошло не так и исправить это.

Нет ничего плохого в том, чтобы провести реванш после хорошего боя. Насколько я слышал, это был очень хороший поединок. Это был интересный для фанатов бой. Если они подерутся еще раз, то это будет такой же поединок. Однако есть вероятность, что Геннадий Головкин подерется с Канело.

Это два отличных для него боя. По боям, которые были у нас против него, я знаю, что Канело очень конкурентный парень. Возможно, он хочет реванша».

Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.

Геннадий Головкин встречался с Саулем Альваресом дважды – в первом бою официально была объявлена ничья, а во втором поединке GGG проиграл Канело решением судей.

Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Дмитрий Бивол Геннадий Головкин Абель Санчес

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