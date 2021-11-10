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Бывший тренер Гвоздика намекнул, что бой Альварес – Плант был договорным

Тедди Атлас заявил, что Канело оскорбляет его интеллект
Бокс Профессиональный бокс
13:48
Бывший тренер Гвоздика намекнул, что бой Альварес – Плант был договорным
Фото: boxingjunkie.usatoday.com

Известный американский тренер Тедди Атлас, который в том числе работал с украинцем Александром Гвоздиком, намекнул, что бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) и Калебом Плантом (21-1, 12 КО) мог быть договорным:

«Канело оскорбляет мой интеллект. И это меня злит. Если бы вы смогли смотреть бой с Плантом так, как его видел я, то очень быстро бы поняли, к чему все идет. Дам вам наводку! Посмотрите только на предматчевые букмекерские котировки. Вам все станет понятно».

Напомним, Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

В полутяжелом весе Канело дожидается обладатель титулов IBF, WBC, а в крузервейте ему успел бросить вызов Майрис Бриедис.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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