Бывший тренер Гвоздика «Ты, скорее, вернешься из Британии в качестве Премьер-министра, чем Усик станет там чемпионом»
Известный тренер, который работал с украинским бывшим чемпионом мира Александром Гвоздиком, Тедди Атлас не верит, что судьи в Лондоне отдадут Александру Усику (18-0, 13 КО) победу в бою против Энтони Джошуа, даже если Усик вчистую перебоксирует «Эй-Джея»:
«Чего нам ожидать от боя Усик – Джошуа? Ну, блин, ограбления прежде всего!
Как Усик, украинский парень собирается добиться справедливого решения в Лондоне? От 50 до 70 тысяч человек будут там. Если он выиграет и заслужит того, чтобы ему подняли руку и объявили новым чемпионом мира, как это произойдет?
На самом деле у тебя больше шансов поехать туда и стать Премьер-министром. Правда, ты, скорее, вернешься в качестве Премьер-министра, чем Усик станет чемпионом.
Еще раз: я говорю правду. Наш спорт – это коррумпированный спорт. О, я что это вслух сказал?! О черт. Да, я сказал это вслух!»
Ранее мнением о бое Усик – Джошуа поделился Гвоздик, который отдает небольшое преимущество британцу.
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. На сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция предстоящего мегафайта.
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