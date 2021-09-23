Бывший тренер Гвоздика «Ты, скорее, вернешься из Британии в качестве Премьер-министра, чем Усик станет там чемпионом»

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Известный тренер, который работал с украинским бывшим чемпионом мира Александром Гвоздиком, Тедди Атлас не верит, что судьи в Лондоне отдадут Александру Усику (18-0, 13 КО) победу в бою против Энтони Джошуа, даже если Усик вчистую перебоксирует «Эй-Джея»:

Как Усик, украинский парень собирается добиться справедливого решения в Лондоне? От 50 до 70 тысяч человек будут там. Если он выиграет и заслужит того, чтобы ему подняли руку и объявили новым чемпионом мира, как это произойдет?

На самом деле у тебя больше шансов поехать туда и стать Премьер-министром. Правда, ты, скорее, вернешься в качестве Премьер-министра, чем Усик станет чемпионом.

Еще раз: я говорю правду. Наш спорт – это коррумпированный спорт. О, я что это вслух сказал?! О черт. Да, я сказал это вслух!»