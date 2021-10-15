Бывший тренер Гвоздика: «Уайлдер дрался за право жить, чувствуя себя чемпионом»

Тедди Атлас раскритиковал предыдущую оппозицию «Бронзового бомбардировщика»

Фото: boxingjunkie.usatoday.com

Известный американский тренер Тедди Атлас, который в том числе работал и с украинцем Александром Гвоздиком, поделился мнением о карьере Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), а также его поражении Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО):

«Уайлдер (до Фьюри) дрался с кучей подобранных и удобных ему чуваков. В смысле, ну кого он там побил, кроме 40-летнего Ортиса? Он же действовал, как в боулинге: выставили перед ним эти кегли, вот он их и сбивал. Первый его серьезный бой был с Тайсоном, и многие считают, что даже тогда он проиграл. Провел реванш, в котором его переехали. Фанаты что-то увидели в нем в этом проигранном поединке... Это было волшебное противостояние. Прекрасное. Великолепное. Благородное. Он дрался за свою идентичность, жизнь, за право жить, чувствуя себя чемпионом. Именно так Уайлдер и дрался в третий раз. Вот почему фанаты теперь его зауважали, даже с поражением».

Фьюри дважды побывал на настиле ринга, однако в 11-м раунде сам сумел нокаутировать обессиленного Уайлдера. После боя «Цыганский король» закатил несколько вечеринок, а вот «Бронзовый бомбардировщик» отправился в больницу.



Что же касается будущего боксеров, то в команде Фьюри намерены драться только с обладателем остальных поясов Александром Усиком. По поводу Уайлдера были опасения, что он завершит карьеру, но окружение «Бронзового бомбардировщика» опровергло эту информацию.