Бывший тренер Кличко: «Если Усик в ближайшее время не побоксирует, то он будет вообще никому не нужен»

Сергей Городничев убежден, что украинцу необходимо как можно скорее провести поединок



Александр Усик / фото - Getty Images Сергей Городничев, экс-член тренерского штаба Владимира Кличко, в прямом эфире на своем YouTube-канале заявил, что украинскому супертяжеловесу Александру Усику (18-0, 13 КО) следует как можно скорее провести бой, а не дожидаться возможного поединка с чемпионом WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). «Джошуа с Усиком вряд ли отбоксирует, потому что там большие бабки. Александра уже выкинули из рейтинга WBC. Сейчас Джойс подерется с Такамом, может еще Паркер с кем-то отбоксирует - и Усика вообще опустят в рейтинге WBO где-то до восьмого-девятого места, потому что ему надо боксировать. Он ждет бой с Джошуа, но никак не получается с ним отбоксировать. Если Усик в ближайшее время не побоксирует, то у него рейтинг упадет, и он будет вообще никому не нужен. Поймите, он нужен только Эдди Хирну, и точка. И Красюку, естественно, потому что он представляет его интересы. Усик как маленький ребенок: его за руку водят, он сам ничего решить не может. Он только просит денег, а за что? Только у Чисоры выиграл, и все. Думаете, что Усик будет боксировать с Джошуа? Я не уверен, и это не факт». Сергей Городничев заявил, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) будет договариваться о поединке с Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде