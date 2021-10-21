Башир предположил, как пройдет бой Усика и Фьюри, а также назвал лучшего действующего супертяжа
Бывший тренер Кличко и Усика назвал единственную возможность досрочно победить Фьюри
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20:12
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Американский тренер Джеймс Али Башир в интервью на Youtube канале «Два Боковых» рассказал, как можно завоевать досрочную победу в поединке с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):
Сумеет ли Усик остановить Фьюри досрочно? Тайсон умеет держать тяжелые удары. Он большой парень. Единственный способ остановить его досрочно, нанести ему рассечение. Если Усик сможет сделать так, что у Тайсона пойдет кровь, то будет возможность победить досрочно.
Также Башир рассказал, за счет каких качеств обладатель поясов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) победит «Цыганского короля».