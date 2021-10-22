Бывший тренер Кличко и Усика объяснил, почему лучшие легковесы избегают Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, лучшие бойцы легкого веса не желают драться с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO):



Как по мне, они знают, что у Ломаченко по-прежнему есть желание и навыки, что он все еще способен выйти в ринг и побить топовых бойцов. Поэтому они не хотят рисковать. Какие еще причины могут здесь быть? Он выступает там уже 5-7 лет, но никто не хочет с ним драться.

Джервонта Дэвис не должен так долго тянуть с боем против Ломаченко. Однако Флойд Мейвезер и Леонард Эллерби говорят: «Нет, мы не хотим выпускать его против Ломаченко, потому что он может нас победить. Мы не желаем рисковать».