Бывший тренер Кличко и Усика объяснил, почему лучшие легковесы избегают Ломаченко
Экс-тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, лучшие бойцы легкого веса не желают драться с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO):
Они знают, что у Ломаченко осталось еще много сил, и он все еще хочет драться. Они думают: «Зачем мне рисковать и биться с Ломаченко, если я могу дождаться, когда он уйдет? Я могу подождать, пока он не станет слишком старым, чтобы драться, а затем позволю ему уйти».
Как по мне, они знают, что у Ломаченко по-прежнему есть желание и навыки, что он все еще способен выйти в ринг и побить топовых бойцов. Поэтому они не хотят рисковать. Какие еще причины могут здесь быть? Он выступает там уже 5-7 лет, но никто не хочет с ним драться.
Джервонта Дэвис не должен так долго тянуть с боем против Ломаченко. Однако Флойд Мейвезер и Леонард Эллерби говорят: «Нет, мы не хотим выпускать его против Ломаченко, потому что он может нас победить. Мы не желаем рисковать».
Ломаченко – первый в обновленном рейтинге WBC. Но обладатели поясов организации не хотят боя с украинцем.
Напомним, что у экс-чемпиона IBF накануне боя с Ломой очередной странный спарринг-партнер.