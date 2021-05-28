Бывший тренер Кличко назвал возможные причины поражения Владимира в бою с Джошуа

Сергей Городничев рассказал, почему украинский боксер досрочно проиграл британцу в своем последнем поединке

Владимир Кличко и Энтони Джошуа / фото - boxingnewsonline.net

Украинский тренер Сергей Городничев, который в свое время отвечал в лагере экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко за работу со спарринг-партнерами, в прямом эфире ресурса «Боксерская правда» в Instagram поделился своим мнением о причинах, по которым украинский боксер досрочно проиграл Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в своем последнем бою.

«Причины поражения Владимира в бою с Джошуа? Конечно, мне тяжело отвечать на этот вопрос, так как я все время был в этом лагере, до последнего мы там тренировались, готовились, все было хорошо. Сложно мне ответить. То, что я чувствую, или то, что у меня под сердцем, – я этого сказать не могу, извините. Может, что-то не пошло, сыграл пропущенный апперкот, где-то суета в углу – все это сказывается. Где-то был другой психологический настрой. Очень много факторов. Их может быть миллион. Даже Володя может этого не знать – вот в чем вопрос. Тут сложно сказать».

Сергей Городничев также прокомментировал поражение Владимира Кличко в бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).