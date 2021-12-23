Бывший тренер Кличко рассказал, из-за кого завершилось их с Усиком сотрудничество

Уис и Али Башир / Фото: K2 Promotions

Бывший тренер Александра Усика (19-0, 13 KO) Джеймс Али Башир заявил в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон», что причиной разрыва сотрудничества с Александром Усиком (19-0, 13 KO) стал менеджер украинца:



Все, чего я добился, я заработал старомодно. Я засучивал рукава и начинал работать. Во время последнего тренировочного лагеря, перед боем с Мчуну, я чувствовал напряжение между нами, будто что-то в воздухе между нами. Я спросил его прямо: «Что-то произошло?» В ответ услышал: «Нет». И после я получил сообщения, что в моих услугах больше не заинтересованы. И я чувствую, что Климас приложил к этому руку. Думаю, он убеждал в этом Усика. Это произошло, и я начал двигаться дальше.