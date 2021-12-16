Бывший тренер Кличко: «С возрастом Ломаченко стал мощнее»

Василий Ломаченко / фото - Instagram боксера

Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко, в прямом эфире на своем YouTube канале высказался о дальнейших перспективах экс-чемпиона трех весовых категорий Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).

Но проблема в чем? В том, что подходит возраст, это уже видно. Он сейчас такой мощный стал, подкачался, прямо сладенький пончик, образно говоря. Шутка. И оброс мышцами – понятно, что все закачал, потому что, не дай бог, что-то порвется. Плечо там может вылететь в любой момент – мы не знаем, как оно там будет происходить. Я думаю, что это еще скажется. Не дай бог, конечно, но все может быть».