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Бывший тренер Кличко: «Судейство на Олимпиаде было ужасным, но на рефери финального поединка Хижняка набрасываться нельзя»

Городничев считает, что МОК не справился с подбором арбитров на Олимпийские игры-2020
Бокс Аматорский бокс
10:15
Бывший тренер Кличко: «Судейство на Олимпиаде было ужасным, но на рефери финального поединка Хижняка набрасываться нельзя»
Александр Хижняк / Фото: Getty Images

Экс-член тренерского состава Владимира Кличко Сергей Городничев, который также имеет опыт работы арбитром, на своем Youtube канале поделился мнением о судействе на Олимпийских играх-2020, а также разобрал эпизод со спорным нокаутом Александра Хижняка в финале Токио-2020:

Судейство на Олимпиаде было ужасным, так как AIBA дисквалифицировали и МОК решил провести Игры самостоятельно. Естественно, судей они не могли подобрать и найти достойных по уровню арбитров. Понабирали с какой-то Индонезии с недостаточной квалификацией. Им нужно судить чемпионат города, не больше, набираться опыта.

Рефери не знал, что делать в финале Хижняка. Я его не оправдываю, но и судить его нельзя. Внимательно посмотрите, когда Саша упал и резко вскочил и упал на рефери. Как мне показалось, судья собирался начинать отсчет, но как только Хижняк на него упал, рефери понял – продолжать нельзя. Когда в ринге рефери видит глаза боксера, и видит, что он не восстановился, он не имеет продолжать бой. 

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады.

Олег Шумейко-младший
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Александр Хижняк Сергей Городничев

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