Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика

Усик в бою с Джошуа / Фото: Facebook украинского боксера

Входивший в тренерский штаб Владимира Кличко украинский специалист Сергей Городничев утверждает, что однажды его подопечный Яго Киладзе (27-5-1, 19 КО) в спарринге нокаутировал чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО):

Когда они проводили спарринг в следующий раз, там удивлялся весь зал – чисто как бой был. Спарринг был на уровне поединка. Оба были красавцы. Как Усик держит удар? Вы все знаете. Пропустит – посмотрим, как он его держит.

В первом спарринге Киладзе нокаутировал Усика по селезенке. Следующий спарринг был ровным. Десять раундов на уровне боя, одинаково. Можно сказать, что была ничья. Там был шикарнейший спарринг. Все стояли с огромными глазами. Али Башир не знал, что ему делать и что говорить Усику».