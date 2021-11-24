Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Входивший в тренерский штаб Владимира Кличко украинский специалист Сергей Городничев утверждает, что однажды его подопечный Яго Киладзе (27-5-1, 19 КО) в спарринге нокаутировал чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО):
«Когда Киладзе тренировался под моим руководством, и мы приехали на спарринг, он Усика во втором раунде по селезенке посадил на ж*пу. Причем так хорошо посадил, что спарринг отменили. Али Башир вскочил: «Что вы ниже пояса ударили?» Я отвечаю: «Так давайте камеру посмотрим». Он сказал, что камера не записала, а там видео девушка писала. Я, конечно, там так дал ему, что он сел. От спарринга решили отказаться, но это был удар по селезенке.
Когда они проводили спарринг в следующий раз, там удивлялся весь зал – чисто как бой был. Спарринг был на уровне поединка. Оба были красавцы. Как Усик держит удар? Вы все знаете. Пропустит – посмотрим, как он его держит.
В первом спарринге Киладзе нокаутировал Усика по селезенке. Следующий спарринг был ровным. Десять раундов на уровне боя, одинаково. Можно сказать, что была ничья. Там был шикарнейший спарринг. Все стояли с огромными глазами. Али Башир не знал, что ему делать и что говорить Усику».
Отметим, что на профессиональном ринге Усик ни разу не оказывался даже в нокдауне.
Что касается Киладзе, то он в следующем поединке встретится с другим украинским супертяжеловесом – Виктором Выхристом.
Комментарии 5
Очень часто даёте комментарий ,не поддерживающий Усика,вспоминаете истории направленные на то»что под моим руководством..» ,усмирили Усика,что он отказался ..Никто не знает,что он проводился под нагрузкой,и что сложно впринципе темп выдерживать , объём работы проделаной не даёт ,тут важны другие акценты,но вы настолько все знаете ,что похоже все входит в воспоминания .
Оглянитесь -кто и что ,и где😀☝️И не аортите дёгтем мёд ,хотя Усик и вам благодарен ,кто и не болел за него😉