Бывший тренер Лопеса: «Ломаченко – номер один в легком дивизионе»

Джоиу Гамаш надеется, что украинец уже в следующем поединке встретится с Камбососом

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Джоиу Гамаш, бывший член команды американца Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO), в интервью Two Sides заявил, что бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) является лучшим боксером в легком весе.

«Всегда трудно ставить против Ломаченко, ведь он очень особенный боец. Каким бы симпатичным как боец ни был Камбосос, я не вижу, как он пройдет через Ломаченко. Но – эй! – это же бокс. Все может случиться. Номер один в дивизионе – Ломаченко. Объединенный чемпион – Камбосос, но если говорить о том, какой парень реальный номер один, это Ломаченко. Джорджу нужно его пройти, чтобы быть лучшим в дивизионе».

Джоиу Гамаш убежден, что Теофимо Лопес зря согласился на защиту титулов в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).