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Бывший тренер Лопеса: «Сейчас команде не нужно толкать Теофимо в спину, спешка ни к чему»

Джоиу Гамаш не сомневается в шансах американца вернуться на пьедестал
Бокс Профессиональный бокс
09:30
Бывший тренер Лопеса: «Сейчас команде не нужно толкать Теофимо в спину, спешка ни к чему»
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Джоиу Гамаш, экс-член тренерского штаба бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO), не сомневается в шансах американца вернуться на пьедестал, но для этого его команде придется избрать более скрупулезно проработанный подход.

Гамаша цитирует портал boxingscene.com:

«Разочаровывает тот факт, что команда Лопеса не приняла мер по поводу того, чтобы перевести его на категорию выше, потому что парень уже не вмешается в рамки легкой весовой категории, ему место в первом полусреднем.

Очень не повезло, что он проиграл Камбососу. Он был чемпионом и можно было просто оставить титулы вакантными [и сменить весовую]. Не сомневаюсь, что он вернется сильнее и у него все получится.

Сейчас с ним нужно побольше работать команде, не толкать его в спину, спешка ни к чему хорошему не приведет. Надо провести промежуточный поединок».

Джоиу Гамаш убежден, что Теофимо Лопес зря согласился на защиту титулов в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).

Рене Тер Велде
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