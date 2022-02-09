Бывший тренер Лопеса: «Сейчас команде не нужно толкать Теофимо в спину, спешка ни к чему»

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Джоиу Гамаш, экс-член тренерского штаба бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO), не сомневается в шансах американца вернуться на пьедестал, но для этого его команде придется избрать более скрупулезно проработанный подход.

Гамаша цитирует портал boxingscene.com:

Очень не повезло, что он проиграл Камбососу. Он был чемпионом и можно было просто оставить титулы вакантными [и сменить весовую]. Не сомневаюсь, что он вернется сильнее и у него все получится.

Сейчас с ним нужно побольше работать команде, не толкать его в спину, спешка ни к чему хорошему не приведет. Надо провести промежуточный поединок».