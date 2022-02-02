Бывший тренер Лопеса уверен, что Теофимо не следовало оставаться в легком весе ради боя с Камбососом

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Джоиу Гамаш, экс-член тренерского штаба бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO), убежден, что американец зря согласился на защиту титулов в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO), вместо того чтобы подняться в первый полусредний дивизион.

Гамаша цитирует портал ringnews24.com:

Вероятно, Лопес чувствовал, что победит Камбососа, к тому же на кону стояли большие деньги. Почему бы не воспользоваться званием объединенного чемпиона? Если оглянуться назад, то я думаю, что это была ошибка, поскольку нужно было подниматься вверх.

Это печально, что он проиграл в бою с Камбососом. Лопес был чемпионом и мог отказаться от титулов. Но я уверен, что он вернется еще сильнее и добьется успеха».