Бывший тренер Паркера: «Джошуа будет сложно сломать Усика»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Кевин Барри, бывший тренер новозеландского супертяжеловеса Джозефа Паркера (29-2, 21 КО), в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice заявил, что чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в «королевском» дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет трудно попасть по Александру Усику (18-0, 13 KO), с которым он сразится 25 сентября.

Я думаю, что Джошуа будет сложно сломать Усика. Мне кажется, что в этом поединке Энтони будет расстроен. Здесь будет много раундов, в которых Джошуа задумается: «Как же мне подобраться к этому парню?» Я считаю, что это отличный бой. Я буду очень рад его увидеть».