Бывший тренер Паркера: «Джошуа будет сложно сломать Усика»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 27
Сейчас 4
Сегодня 20
Завтра 0
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Окончен
17:00 Норвич - Лестер 1:2 Окончен
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Окончен
19:30 Ливерпуль - Челси 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта 5:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья 0:0 Окончен
19:30 Лацио - Специя 6:1 Окончен
21:45 Ювентус - Эмполи 0:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья 1:1 Окончен
23:00 Бетис - Реал 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород 3:2 Окончен
15:30 Полесье - Альянс 3:1 Окончен
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес 1:1 Окончен
18:45 Волынь - Металлист 0:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь 3:0 Окончен
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 1:2 Окончен
19:30 Динамо - Колос 7:0 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
17:00 Млада Болеслав - ХИФК 1:2 Окончен
18:45 Сендерйюске - Цуг 0:10 Окончен
19:00 Лукко Раума - Адлер Мангейм 5:1 Окончен
20:05 Регле - Ред Булл Мюнхен 4:3 Окончен
21:00 Кардифф - Лозанна 4:1 Окончен
21:05 Цюрих - Фрелунда 4:2 Окончен
Теннис (1 событие из 9) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA, Doubles)
Календарь Таблица
01:45 Киченок Н / Ралука Иоана Олару - Киченок Л / Ниномия М 2:1 Окончен
Футбол (3 события из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:0 2-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Шахтер 0:1 1-й тайм
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
15:35 Векше - Фиштаун Пингвинз 5:0 3-й период
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 2-й тайм
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Реймс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:0 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи -:- Запланирован
21:45 Милан - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе -:- Запланирован
23:00 Атлетико - Вильярреал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 0:1 1-й тайм
19:30 Заря - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Рух - ФК Львов -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
15:35 Векше - Фиштаун Пингвинз 5:0 3-й период
18:05 Айсберен - Шеллефтео -:- Запланирован
18:45 Фрибург Готтерон - Слован -:- Запланирован
19:00 ТПС - Спарта Прага -:- Запланирован
19:05 Лександс - Оцеларжи -:- Запланирован
20:45 Лугано - Таппара -:- Запланирован
нет важных матчей

Бывший тренер Паркера: «Джошуа будет сложно сломать Усика»

Кевин Барри считает, что AJ будет трудно попасть по украинцу
Бокс Профессиональный бокс
14:30
Бывший тренер Паркера: «Джошуа будет сложно сломать Усика»
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Кевин Барри, бывший тренер новозеландского супертяжеловеса Джозефа Паркера (29-2, 21 КО), в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice заявил, что чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в «королевском» дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет трудно попасть по Александру Усику (18-0, 13 KO), с которым он сразится 25 сентября.

«Усик не будет стоять и обмениваться ударами с Джошуа. Он будет драться под углами. С большим мускулистым парнем вроде Энтони ты обязан создавать углы. Ты не захочешь стоять перед ним. Как мы знаем, Энди Руис добился успеха, стоя перед Джошуа, но это было исключение из правил.

Я думаю, что Джошуа будет сложно сломать Усика. Мне кажется, что в этом поединке Энтони будет расстроен. Здесь будет много раундов, в которых Джошуа задумается: «Как же мне подобраться к этому парню?» Я считаю, что это отличный бой. Я буду очень рад его увидеть».

Кевин Барри убежден, что Александр Усик станет тяжелым испытанием для Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Джозеф Паркер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-тренер Паркера: «Стиль Усика сделает бой очень сложным для Джошуа»
Экс-тренер Паркера: «Стиль Усика сделает бой очень сложным для Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
11:30
Менеджер Джойса предсказывает досрочную победу Джошуа над Усиком: «Я хочу, чтобы он победил»
Менеджер Джойса предсказывает досрочную победу Джошуа над Усиком: «Я хочу, чтобы он победил»
Бокс Профессиональный бокс
09:50
Сиренко: «Динамиты в перчатках и скорость – идеальный рецепт для победы Усика над Джошуа»
Сиренко: «Динамиты в перчатках и скорость – идеальный рецепт для победы Усика над Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
28 августа 13:11
1
Экс-чемпион мира: «Усик напоминает мне Холифилда – не удивлюсь его победе над Джошуа»
Экс-чемпион мира: «Усик напоминает мне Холифилда – не удивлюсь его победе над Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
28 августа 11:38
4
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
Бокс Профессиональный бокс
28 августа 11:21
15
Кролла предсказал, в каком раунде Джошуа нокаутирует Усика
Кролла предсказал, в каком раунде Джошуа нокаутирует Усика
Бокс Профессиональный бокс
28 августа 10:37

Новости: Бокс

Тим Цзю обошел россиянина и стал главным претендентом на пояс чемпиона мира
Тим Цзю обошел россиянина и стал главным претендентом на пояс чемпиона мира
Профессиональный бокс
16:39
Судьба следующего боя Деревянченко решится 17 сентября
Судьба следующего боя Деревянченко решится 17 сентября
Профессиональный бокс
16:22
Президент Showtime о поражении Пакьяо в бою с Угасом: «Мэнни не постарел, он просто дрался сумбурно»
Президент Showtime о поражении Пакьяо в бою с Угасом: «Мэнни не постарел, он просто дрался сумбурно»
Профессиональный бокс
14:50
«Усик и Джошуа на минималках». Ну очень сильное видео с Instagram Редкача
«Усик и Джошуа на минималках». Ну очень сильное видео с Instagram Редкача
Профессиональный бокс
14:48
Бывший тренер Паркера: «Джошуа будет сложно сломать Усика»
Бывший тренер Паркера: «Джошуа будет сложно сломать Усика»
Профессиональный бокс
14:30
Редкач провел тренировку с самыми известными братьями в UFC
Редкач провел тренировку с самыми известными братьями в UFC
Профессиональный бокс
14:29
Деревянченко: «Мунгия – замечательный оппонент, но я не отступлюсь от цели стать чемпионом мира»
Деревянченко: «Мунгия – замечательный оппонент, но я не отступлюсь от цели стать чемпионом мира»
Профессиональный бокс
13:38
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Профессиональный бокс
13:24
Президент Showtime высказался о возможности боя Дэвиса и Турмана
Президент Showtime высказался о возможности боя Дэвиса и Турмана
Профессиональный бокс
12:50
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
21
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе
Тема дня
Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе
MMA
22 августа 17:38
1
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Все новости