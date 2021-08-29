Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бывший тренер Паркера: «Джошуа будет сложно сломать Усика»
Кевин Барри считает, что AJ будет трудно попасть по украинцу
14:30
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Кевин Барри, бывший тренер новозеландского супертяжеловеса Джозефа Паркера (29-2, 21 КО), в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice заявил, что чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в «королевском» дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет трудно попасть по Александру Усику (18-0, 13 KO), с которым он сразится 25 сентября.
«Усик не будет стоять и обмениваться ударами с Джошуа. Он будет драться под углами. С большим мускулистым парнем вроде Энтони ты обязан создавать углы. Ты не захочешь стоять перед ним. Как мы знаем, Энди Руис добился успеха, стоя перед Джошуа, но это было исключение из правил.
Я думаю, что Джошуа будет сложно сломать Усика. Мне кажется, что в этом поединке Энтони будет расстроен. Здесь будет много раундов, в которых Джошуа задумается: «Как же мне подобраться к этому парню?» Я считаю, что это отличный бой. Я буду очень рад его увидеть».
Кевин Барри убежден, что Александр Усик станет тяжелым испытанием для Энтони Джошуа.