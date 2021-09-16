Бывший тренер Руиса рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик – Джошуа
Бывший тренер супертяжеловеса Энди Руиса (34-2, 22 КО) поделился мнением о бое украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):
«Это интересный бой. Будет интересно посмотреть, как выступит Джошуа, как он проявит себя против соперника вроде Усика. Александр – левша, и, честно говоря, я никогда не видел Джошуа против леворуких боксеров. Не могу вспомнить, когда он последний раз дрался с левшой, тем более с парнем такого уровня. Поэтому я верю, что это будет очень хороший бой.
Я выберу Джошуа, потому что я его большой поклонник. Я выберу его, но это будет непросто. Это хороший бой, замечательное противостояние».
Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что Усику стоит предложить Джошуа высокий темп поединка и тогда он будет иметь шанс на успех. Другой британец Тайсон Фьюри и вовсе заявил, что украинец может нокаутировать действующего чемпиона.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна прямая трансляция боя Усик – Джошуа.