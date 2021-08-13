Бывший тренер Кличко: «Судейство на Олимпиаде было ужасным, но на рефери финального поединка Хижняка набрасываться нельзя»
Бывший тренер Владимира Кличко: «С таким боксом Хижняку не следует переходить в профи»
Городничев не видит смысла подниматься в профессионалы серебряному призеру Токио-2020
12:16
Александр Хижняк / Фото: Getty Images
Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев на своем Youtube-канале заявил, что не видит перспектив у вице-чемпиона Токио-2020 Александра Хижняка в профессионалах и советует остаться в любителях:
С таким боксом Александру не следует переходить в профессионалы. Он там заявил, что хочет побоксировать на следующей Олимпиаде. Молодец, я его поддерживаю. Если он сейчас перейдет в профессиональный бокс, ну первые там 15 боев ему сделают, но, рано или поздно, он упадет.
Я не вижу то, что он поменяет тактику во время боя. Он все время идет вперед. Это манера, у него уже психологически так заложено, что он по-другому работать не сможет.
Также Городничев высказался о судействе на Олимпийских играх-2020.
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