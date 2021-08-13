Бывший тренер Владимира Кличко: «С таким боксом Хижняку не следует переходить в профи»

Александр Хижняк / Фото: Getty Images

Экс-член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев на своем Youtube-канале заявил, что не видит перспектив у вице-чемпиона Токио-2020 Александра Хижняка в профессионалах и советует остаться в любителях:



Я не вижу то, что он поменяет тактику во время боя. Он все время идет вперед. Это манера, у него уже психологически так заложено, что он по-другому работать не сможет.